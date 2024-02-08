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Звезда "Уэнздей" Дженна Ортега шокировала сеть откровенной сценой с гораздо старшим коллегой

8 февраля 2024 10:41
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Звезда "Венздей" Дженна Ортега возмутила сеть откровенной сценой с гораздо старшим коллегой
Актриса Дженна Ортега. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Сцена интима между Дженной Ортега и Мартином Фриманом в новом фильме "Девушка Миллера" была названа "отвратительной" зрителями. Аудиторию напугала разница в возрасте в 31 год.

Об этом пишет Daily Mail.

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По сюжету 21-летняя звезда "Вензде" играет 18-летнюю студентку Кайро Мир в черной комедийной драме, а 52-летний Мартин Фриман исполняет роль ее учителя Джонатана Миллера.

 

В фильме двое запутываются в очень сложных и неподходящих отношениях. Актеры разыгрывают на экране непристойные сцены, вызывая у зрителей возмущение из-за "неудобной" разницы в возрасте.

"Мне кажется, я наконец-то закончил смотреть эти фильмы о разнице в возрасте. Они все отвратительны, и я устал от этого. Роли Дженны Ортега или Мартина Фримена не могли бы спасти это для меня".

"Мартин Фримен, что ты делаешь с Дженной Ортега!".

"Когда Мартину Фримену было за 40, Дженни Ортега было 10 лет", — комментируют зрители.

Однако нашлись и те, кто бросился в защиту фильма, режиссером и сценаристом которого стала Джейд Хелли Бартлетт.

 

Кадр из фильма с Ортегой и Фрименом. Фото: Lionsgate
Кадр из фильма с Ортега и Фрименом. Фото: Lionsgate

"Похоже, люди испугались, потому что Дженна Ортега целует девушку в одной сцене, а в другой занимает позицию собачки с Мартином Фрименом. Это кино, она играет. Остыньте", — написали в сети.

В фильме Мартин играет роль неудачника писателя, который обратился к преподаванию после того, как его попытки добиться успеха как автора не удались. В персонаже Дженны он видит огромное количество неиспользованного таланта, и, несмотря на то, что она все более неуместно преследует его, решает рискнуть своей карьерой и своим браком, чтобы попытаться помочь ей добиться успеха там, где он потерпел неудачу.

На своем веб-сайте Lionsgate сообщает о фильме: "Талантливая молодая писательница (Ортега) отправляется в творческую одиссею, когда ее учитель (Фримен) создает запутывающий их обоих проект. Поскольку границы стираются, а их жизни переплетаются, профессор и протеже должны противостоять темнейшему в себе, пытаясь сохранить свою индивидуальную цель и то, что им дороже всего".

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