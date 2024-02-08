Зірка "Венздей" Дженна Ортега обурила мережу відвертою сценою з набагато старшим колегою

Акторка Дженна Ортега. Фото: Reuters

Сцена інтиму між Дженною Ортегою та Мартіном Фріманом у новому фільмі "Дівчина Міллера" була названа "огидною" глядачами. Аудиторію нажахала різниця у віці у 31 рік.

Про це пише Daily Mail.

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За сюжетом 21-річна зірка "Вензде" грає 18-річну студентку Кайро Світ у чорній комедійній драмі, а 52-річний Мартін Фріман виконує роль її вчителя Джонатана Міллера.

У фільмі двоє заплутуються в дуже складних і невідповідних стосунках. Актори розігрують на екрані непристойні сцени, викликаючи у глядачів обурення через "незручну" різницю у віці.

"Мені здається, я нарешті закінчив дивитися ці фільми про різницю у віці. Вони всі огидні, і я втомився від цього.Ролі Дженни Ортеги чи Мартіна Фрімена не могли б врятувати це для мене".

"Мартін Фрімен, що ти робиш з Дженною Ортегою!".

"Коли Мартіну Фрімену було за 40, Дженні Ортезі було 10 років", — коментують глядачі.

Однак знайшлися й ті, хто кинувся на захист фільму, режисером і сценаристом якого стала Джейд Геллі Бартлетт.

Кадр з фільму з Ортегою та Фріменом. Фото: Lionsgate

"Схоже, люди злякалися, тому що Дженна Ортега цілує дівчину в одній сцені, а в іншій займає позицію собачки з Мартіном Фріменом. Це кіно, вона грає. Охолоньте", — написали у мережі.

У фільмі Мартін грає роль письменника-невдахи, який звернувся до викладання після того, як його спроби досягти успіху як автора не вдалися. У персонажі Дженни він бачить величезну кількість невикористаного таланту, і, незважаючи на те, що вона все більше недоречно переслідує його, вирішує ризикнути своєю кар’єрою та своїм шлюбом, щоб спробувати допомогти їй досягти успіху там, де він зазнав невдачі.

На своєму веб-сайті Lionsgate повідомляє про фільм: "Талановита молода письменниця (Ортега) вирушає у творчу одіссею, коли її вчитель (Фрімен) створює проект, який заплутує їх обох. Оскільки межі стираються, а їхні життя переплітаються, професор і протеже повинні протистояти найтемнішому у собі, намагаючись зберегти своє індивідуальне відчуття мети та те, що їм найдорожче".

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